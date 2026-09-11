Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка
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Описание товара Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка
Этот ключевой каталог знаменует целый этап в истории итальянской и мировой музыки. На 2021 год Sony Music анонсирует ремастеринг альбомов, определивших творческий путь Eros Ramazzotti, в 192 кГц на виниле. Его длинное путешествие состояло из множества различных этапов, которые будут отмечаться в ближайшие месяцы в сопровождении эксклюзивных изображений и контента. EROS21 станет интенсивным диалогом между прошлым и настоящим для бьющего все рекорды исполнителя и автора песен, уникальным творческим путешествием, которое начинается сегодня с предзаказа на винил одного из самых знаковых изданий в глобальной истории итальянской музыки, краеугольного камня в дискографии Eros Ramazzotti - DOVE C'E MUSICA. Спустя 25 лет после первого издания DOVE C’? MUSICA, седьмой альбом исполнителя, будет выпущен на синем двойном виниле. Этот формат будет доступен 16 июля и определенно станет коллекционным, предлагая невероятный опыт прослушивания для миллионов поклонников, которые знают и ценят Eros по всему миру. DOVE C’? MUSICA - жемчужина дискографии Ramazzotti, которая возглавляла итальянские чарты 16 недель подряд и была продана в количестве 1,500,000 копий только в Италии и более 9 миллионов копий во всем мире, также возглавив чарты множества стран. DOVE C’E’ MUSICA стала символом творческой зрелости Eros Ramazzotti, когда он впервые предстал в тройной роли исполнителя, автора и продюсера собственной музыки: он взял нас в замечательное путешествие по 12 трекам, которые подчеркивают его способность как художника волновать целые поколения. Начиная с первого заглавного трека и заканчивая мировым хитом Pi? bella cosa, который в 1997 году получил MTV Europe Gold Awards и стал идеальной песней о любви для миллионов пар по всему миру, от Stella gemella до чрезвычайно популярной и нежной L’Aurora (посвященной его новорожденной дочери), DOVE C’? MUSICA остается одним из самых значимых альбомов в истории музыки. Этот альбом перевернул правила итальянского музыкального бизнеса, добившись невероятного мирового успеха и получив удивительные сертификации записи, стал трижды бриллиантовым в Италии, дважды платиновым в США, платиновым в Аргентине и золотым в Бразилии. 25-летнее юбилейное издание DOVE C'E MUSICA будет выпущено в синем двойном виниле весом 180 г (включая эксклюзивный плакат с тура 1996 года) в итальянской и испанской версиях.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
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Теги товара: Шансон, Цветной винил
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