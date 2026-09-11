Pain Of Salvation - "BE" (0194398558110) виниловая пластинка
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Описание товара Pain Of Salvation - "BE" (0194398558110) виниловая пластинка
Впервые на виниле, пятый студийный альбом шведской прог-метал-группы Pain of Salvation, первоначально выпущенный на InsideOutMusic в сентябре 2004 года.. В то время как шведские пионеры и новаторы прогрессив-метала, Pain of Salvation, продолжают бросать вызов и преодолевать стилистические границы в своих передовых альбомах (из последнего: PANTHER, 2020), InsideOutMusic продолжает переработку всеобъемлющего новаторского бэк-каталога группы: таким образом, классический концептуальный альбом 2004 года «BE» и исключительный акустический концертный альбом 2004 года «12:5» теперь впервые становятся доступны на виниле. Оба релиза выходят в на двойных 180-граммовых пластинках в гейтфолде с вкладышем и полный альбом на бонусном компакт-диске, что делает их незаменимыми предметами для любого поклонника и коллекционера Pain of Salvation, а также особым открытием для непредубежденных поклонников прогрессивной музыки, ищущих настоящие жемчужины жанра. И будьте осторожны, скоро выйдет еще больше Pain of Salvation…
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