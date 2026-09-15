Описание товара Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка

Классический альбом дрим-хаус-музыки увидит свет 5 апреля на 180-граммовом черном виниле в эксклюзивном издании для России. 5 апреля 2019 года рекорд-лейбл Sony Music перевыпустит Dreamland — дебютный альбом культового исполнителя Роберта Майлза. Переиздание классики электронной музыки будет выполнено на 180-граммовом черном виниле, подготовленном эксклюзивно для России. Dreamland — дебютная студийная работа Роберта Майлза, который фактически считается родоначальником стиля музыки dream house. Этот альбом, который критики часто отмечают в качестве самой мелодичной работы в дискографии Майлза, до сих пор удерживает звание самого продаваемого итальянского альбома в области танцевальной музыки. Большая часть треков является инструментальной, однако в композициях «Fable» и «Fantasya» присутствует вокал итальянской певицы Фиореллы Куинн. Главной композицией альбома, впрочем, без сомнения является знаменитая «Children»: трудно найти людей, кто не слышал эту феноменальную композицию, которая до сих пор звучит в различных радио- и телепередачах. Все гениальное просто — как и все мелодии Роберта Майлза, который умеет достучаться до сердца любого человека. Карьера итальянского диджея и композитора Роберта Майлза берет свой отчет в 1995 году: именно тогда молодой артист выпустил феноменальную «Children», которая всего за две недели после релиза продалась европейским тиражом свыше 350 тыс. копий; также этот трек возглавлял хит-парады многих стран. В конечном итоге «Children» получила статус платиновой композиции в Великобритании и Германии, а также получил «золото» во многих других странах. Схожая судьба постигла и его дебютный альбом Dreamland, ставший платиновым всего через год после релиза. В карьере Майлза нашлось место многим достижениям — а потому он полноправно считается подлинным классиком мировой электронной музыки.