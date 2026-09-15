Cypress Hill - Black Sunday (0889854344511) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
Black Sunday
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 500492
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854344511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
Black Sunday
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
I Wanna Get High, I Ain't Goin' Out Like That, Insane in the Brain, When the Sh - Goes Down, Lick a Shot, Cock the Hammer, Interlude, Lil' Putos - Cypress Hill / Boogie Down Productions, Legalize It, Hits from the Bong, What Go Around Come Around, Kid, A to the K, Hand On the Glock, Break 'Em Off Some
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cypress Hill - Black Sunday (0889854344511) виниловая пластинка
"Black Sunday" - переиздание на 180-граммовом виниле второго студийного альбома знаменитой американской хип-хоп-группы Cypress Hill, выпущенный первоначально в 1993 году. Альбом дебютировал на 1 месте чарта US Billboard 200, был продан за первую неделю тиражом 261 000 экземпляров и показал самый коммерчески успешный старт среди всех рэп-групп на тот момент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854344511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
Black Sunday
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
I Wanna Get High, I Ain't Goin' Out Like That, Insane in the Brain, When the Sh - Goes Down, Lick a Shot, Cock the Hammer, Interlude, Lil' Putos - Cypress Hill / Boogie Down Productions, Legalize It, Hits from the Bong, What Go Around Come Around, Kid, A to the K, Hand On the Glock, Break 'Em Off Some
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Black Sunday" - переиздание на 180-граммовом виниле второго студийного альбома знаменитой американской хип-хоп-группы Cypress Hill, выпущенный первоначально в 1993 году. Альбом дебютировал на 1 месте чарта US Billboard 200, был продан за первую неделю тиражом 261 000 экземпляров и показал самый коммерчески успешный старт среди всех рэп-групп на тот момент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cypress Hill - Black Sunday (0889854344511) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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