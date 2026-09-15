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Мини-печь Kraft KF-MO 3200 GR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Kraft KF-MO 3200 GR

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Мини-печь Kraft KF-MO 3200 GR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499406
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Характеристики

Бренд
Kraft
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
10

Описание товара Мини-печь Kraft KF-MO 3200 GR

Объем 32л. Цвет: серый. Количество режимов работы: 3. Таймер с отключением до 90мин. Максимальная температура 320С. Мощность 1500Вт. Лампа освещения. Термостат.

Отзывы о товаре Мини-печь Kraft KF-MO 3200 GR




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Характеристики
Бренд
Kraft
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Описание
Объем 32л. Цвет: серый. Количество режимов работы: 3. Таймер с отключением до 90мин. Максимальная температура 320С. Мощность 1500Вт. Лампа освещения. Термостат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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