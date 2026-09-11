Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495808
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
25х21х11
Вес, кг.
1
Описание товара Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00)
Игровая гарнитура с интерфейсом USB-C: малый вес, технология интеллектуального шумоподавления для микрофона, поддержка аудиоформата MQA, четверной цифроаналоговый преобразователь ESS 9281, полноцветная подсветка, совместимость с ПК, Nintendo Switch и Sony PlayStation 5.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Игровая гарнитура с интерфейсом USB-C: малый вес, технология интеллектуального шумоподавления для микрофона, поддержка аудиоформата MQA, четверной цифроаналоговый преобразователь ESS 9281, полноцветная подсветка, совместимость с ПК, Nintendo Switch и Sony PlayStation 5.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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