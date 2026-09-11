Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX
80-миллиметровый вентилятор Noctua NF-A8 FLX – популярная модель от известного производителя компьютерных устройств теплоотвода. Вентилятор, имеющий аэродинамическую конструкцию, обладает высоким уровнем эффективности: на максимальной скорости устройство создает воздушный поток, равный впечатляющим 29.66 CFM. При этом максимальный уровень шума, производимый вентилятором, нельзя назвать высоким: он оценивается производителем в 16.1 дБ. Минимальная частота вращения вентилятора составляет 1200 оборотов в минуту. Соответствующий максимальный показатель – 2000 оборотов в минуту. Время безотказной работы составляет 150000 ч. В комплектацию модели входят 30-сантиметровый удлинительный кабель, L.N.A.-переходник, антивибрационные держатели, документация и монтажные винты.
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