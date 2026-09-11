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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX

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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 1
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 2
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 3
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 4
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 5
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 6
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493867
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX

80-миллиметровый вентилятор Noctua NF-A8 FLX – популярная модель от известного производителя компьютерных устройств теплоотвода. Вентилятор, имеющий аэродинамическую конструкцию, обладает высоким уровнем эффективности: на максимальной скорости устройство создает воздушный поток, равный впечатляющим 29.66 CFM. При этом максимальный уровень шума, производимый вентилятором, нельзя назвать высоким: он оценивается производителем в 16.1 дБ. Минимальная частота вращения вентилятора составляет 1200 оборотов в минуту. Соответствующий максимальный показатель – 2000 оборотов в минуту. Время безотказной работы составляет 150000 ч. В комплектацию модели входят 30-сантиметровый удлинительный кабель, L.N.A.-переходник, антивибрационные держатели, документация и монтажные винты.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A8 FLX




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
80-миллиметровый вентилятор Noctua NF-A8 FLX – популярная модель от известного производителя компьютерных устройств теплоотвода. Вентилятор, имеющий аэродинамическую конструкцию, обладает высоким уровнем эффективности: на максимальной скорости устройство создает воздушный поток, равный впечатляющим 29.66 CFM. При этом максимальный уровень шума, производимый вентилятором, нельзя назвать высоким: он оценивается производителем в 16.1 дБ. Минимальная частота вращения вентилятора составляет 1200 оборотов в минуту. Соответствующий максимальный показатель – 2000 оборотов в минуту. Время безотказной работы составляет 150000 ч. В комплектацию модели входят 30-сантиметровый удлинительный кабель, L.N.A.-переходник, антивибрационные держатели, документация и монтажные винты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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