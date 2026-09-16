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Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)

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Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 1
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 2
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 3
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 4
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 5
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 6
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 7
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 8
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 9
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 - 2100 об/мин
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 1
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 2
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 3
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 4
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 5
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 6
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 7
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 8
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 9
  • Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
четыре 6-мм медные тепловые трубки
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 - 2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
480

Описание товара Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)

Кулер для процессора с черным цветовым оформлением позволяет охлаждать ЦПУ компьютерной сборки с уровнем тепловыделения до 220 Вт. Устройство башенного типа с высотой 154 мм совместимо с широким рядом процессоров, оснащенных сокетами AM5, LGA 1151-v2, LGA 1200, а также LGA 1851 или другими разъемами. В его конструкции использованы медно-алюминиевое-основание и радиатор большой площади из чистого алюминия. В процессорной системе воздушного охлаждения DEEPCOOL AG400 применены 4 герметичные теплотрубки для наиболее полного переноса тепла от базы к радиатору для рассеивания. Сходящиеся в месте контакта с крышкой ЦПУ в единую плоскость трубки эффективно отводят тепло. На кулере установлен один вентилятор, рассчитанный на частоту вращения от 500 до 2100 об/мин.



Теги товара: 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
четыре 6-мм медные тепловые трубки
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500 - 2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора с черным цветовым оформлением позволяет охлаждать ЦПУ компьютерной сборки с уровнем тепловыделения до 220 Вт. Устройство башенного типа с высотой 154 мм совместимо с широким рядом процессоров, оснащенных сокетами AM5, LGA 1151-v2, LGA 1200, а также LGA 1851 или другими разъемами. В его конструкции использованы медно-алюминиевое-основание и радиатор большой площади из чистого алюминия. В процессорной системе воздушного охлаждения DEEPCOOL AG400 применены 4 герметичные теплотрубки для наиболее полного переноса тепла от базы к радиатору для рассеивания. Сходящиеся в месте контакта с крышкой ЦПУ в единую плоскость трубки эффективно отводят тепло. На кулере установлен один вентилятор, рассчитанный на частоту вращения от 500 до 2100 об/мин.


Теги товара: 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD) - стоимость товара 1970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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