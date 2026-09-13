Top.Mail.Ru
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 1
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 2
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 3
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 4
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 5
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 6
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 7
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 8
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 9
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 9
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х13
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL)

Кулер для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB [Delta-A40-BK1NAWN00X-GL] комплектуется алюминиевым основанием с медным сердечником для повышения теплоемкости и радиатором из алюминия. Совместимая с несколькими процессорными сокетами черная система охлаждения отводит в процессе работы до 220 Вт тепла, выделенного центральным процессором при работе. Благодаря 4 тепловым трубкам тепло от базы направляется к поверхности радиатора для рассеивания. Если в вашей сборке применен процессор с сокетом из линейки AM или LGA, башенный кулер Ocypus Delta A40 BK ARGB [Delta-A40-BK1NAWN00X-GL] сможет стабильно его охлаждать. Штатные крепления обеспечивают монтаж системы охлаждения высотой 156.7 мм на тепловыделяющую крышку ЦПУ. 120-миллиметровый вентилятор со встроенной подсветкой решает в этой модели задачу рассеивания тепла.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB [Delta-A40-BK1NAWN00X-GL] комплектуется алюминиевым основанием с медным сердечником для повышения теплоемкости и радиатором из алюминия. Совместимая с несколькими процессорными сокетами черная система охлаждения отводит в процессе работы до 220 Вт тепла, выделенного центральным процессором при работе. Благодаря 4 тепловым трубкам тепло от базы направляется к поверхности радиатора для рассеивания. Если в вашей сборке применен процессор с сокетом из линейки AM или LGA, башенный кулер Ocypus Delta A40 BK ARGB [Delta-A40-BK1NAWN00X-GL] сможет стабильно его охлаждать. Штатные крепления обеспечивают монтаж системы охлаждения высотой 156.7 мм на тепловыделяющую крышку ЦПУ. 120-миллиметровый вентилятор со встроенной подсветкой решает в этой модели задачу рассеивания тепла.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 BK ARGB Black (Delta-A40-BK1NAWN00X-GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...