Вентилятор для корпуса Alseye AS14038BVH-M1 OEM
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye AS14038BVH-M1 OEM
Кулер Alseye с диаметром вентилятора 140 мм создан специально для эффективного охлаждения корпуса вашего компьютера. Этот надежный и высокопроизводительный вентилятор идеально справляется с задачей поддержания оптимальной температуры внутри системного блока. Бренд Alseye известен своими продуманными решениями в области охлаждения, и данный кулер не является исключением. Он сочетает в себе надежность, тихую работу и высокую эффективность. Установив подобный вентилятор в корпус, вы обеспечите стабильную работу всех компонентов системы, защитив их от перегрева. Кулер оснащен одним вентилятором, что упрощает процесс установки и сокращает энергопотребление. Данный продукт отлично подходит для персональных компьютеров, где важны сбалансированные характеристики между шумом и производительностью. С кулерами Alseye ваш компьютер будет работать стабильно и тихо, даже при высоких нагрузках.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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