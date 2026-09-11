Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS)
Корпус ExeGate представляет собой компактное и стильное решение для вашего компьютера в форм-факторе Slim-Desktop. Этот корпус сочетает в себе легкость, прочность и функциональность, благодаря чему подходит для создания как офисных, так и домашних ПК. Ключевые характеристики корпуса включают его вес всего в 2 кг и максимальную высоту процессорного кулера в 65 мм, что делает его идеальным для сборки малогабаритных систем. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в этот корпус, составляет 210 мм, что позволяет комплектовать его достаточно мощными графическими решениями для мультимедийных задач. Корпус выполнен из прочной стали и идет в элегантном черном цвете. Он имеет нижнее расположение блока питания и включает уже установленный блок питания мощностью 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Внутреннее пространство корпуса включает один отсек для жестких дисков формата 3.5 и один отсек для устройств формата 5,25, позволяя организовать базовую конфигурацию хранения. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется свободными слоты расширения — 4 слота, что позволяет добавить необходимые компоненты по мере необходимости. Корпус ExeGate — это качественное решение для тех, кто ищет надежные и компактные комплектующие для своего ПК при небольших размерах установки.
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