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SSD Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8)

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Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8) - фото 1
Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8) - фото 2
Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Энергопотребление
2
  • Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491784
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8)

Для дополнительного хранилища в компьютере или ноутбуке можно использовать SSD-накопитель AMD Radeon R5M120G8. Удобный форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать устройство в любых моделях ноутбуков и компьютеров. Современный тип интерфейса SATA III гарантирует высокую скорость считывания данных, которая в данном устройстве составляет 530 Мб/с. В SSD-накопителе AMD Radeon R5M120G8 используется улучшенный вид памяти 3D TLC. Скорость записи достигает 400 Мб/с, поэтому даже большие файлы буду записываться быстро и легко. Контроллер Silicon Motion SM2258 обеспечит плавность работы без сбоев и зависаний.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD SATA III 120Gb (R5M120G8)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Описание
Для дополнительного хранилища в компьютере или ноутбуке можно использовать SSD-накопитель AMD Radeon R5M120G8. Удобный форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать устройство в любых моделях ноутбуков и компьютеров. Современный тип интерфейса SATA III гарантирует высокую скорость считывания данных, которая в данном устройстве составляет 530 Мб/с. В SSD-накопителе AMD Radeon R5M120G8 используется улучшенный вид памяти 3D TLC. Скорость записи достигает 400 Мб/с, поэтому даже большие файлы буду записываться быстро и легко. Контроллер Silicon Motion SM2258 обеспечит плавность работы без сбоев и зависаний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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