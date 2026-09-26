Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 1
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 2
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 3
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606047
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS)

M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS120 отличается высоким уровнем производительности и надежности в сочетании с низким потреблением энергии. Накопитель обладает компактными размерами и подключается к разъему M.2, что делает его широко совместимым с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 550 Мбайт/сек, помогая ускорить запуск программ и операционной системы. Объем накопителя ExeGate Next A2000TS120 составляет 120 ГБ, поэтому с его помощью можно хранить весьма большое количество документов и файлов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Описание
M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS120 отличается высоким уровнем производительности и надежности в сочетании с низким потреблением энергии. Накопитель обладает компактными размерами и подключается к разъему M.2, что делает его широко совместимым с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 550 Мбайт/сек, помогая ускорить запуск программ и операционной системы. Объем накопителя ExeGate Next A2000TS120 составляет 120 ГБ, поэтому с его помощью можно хранить весьма большое количество документов и файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB Next A2000TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280467RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...