Модуль тумба Konica Minolta DK-516x Copier Desk
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491628
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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Размеры в упаковке, см
72х66х22
Вес, кг.
15
Описание товара Модуль тумба Konica Minolta DK-516x Copier Desk
Тумба Konica-Minolta DK-516x (9967008725) наиболее популярная из всех опций, так как выводит устройство на рабочую комфортную высоту, оборудована колесами (обеспечивает мобильность устройства), и может быть использована для хранения бумаги и расходных материалов.
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Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Тумба Konica-Minolta DK-516x (9967008725) наиболее популярная из всех опций, так как выводит устройство на рабочую комфортную высоту, оборудована колесами (обеспечивает мобильность устройства), и может быть использована для хранения бумаги и расходных материалов.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
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