Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
термоголовка
Совместимость
TSC
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TSC MH241
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722970
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Характеристики
Бренд
TSC
Тип устройства
термоголовка
Совместимость
TSC
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TSC MH241
Цвет
белый
Особенности
203dpi
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
200
Описание товара Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P
Оригинальная печатающая головка для принтера MH241T/MH241P (PH-MH241-0001) с разрешением печати 203dpi
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Бренд
TSC
Тип устройства
термоголовка
Совместимость
TSC
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TSC MH241
Цвет
белый
Особенности
203dpi
Страна производитель
Китай
Оригинальная печатающая головка для принтера MH241T/MH241P (PH-MH241-0001) с разрешением печати 203dpi
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
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