Автоподатчик оригиналов Canon DADF-BA1 (для iR-ADV DX C37xx)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоподатчики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 463859
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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Автоподатчики
Особенности
двусторонний реверсивный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х28
Вес, кг.
15
Описание товара Автоподатчик оригиналов Canon DADF-BA1 (для iR-ADV DX C37xx)
Автоподатчик оригиналов Canon DADF-BA1 (3813C001) для устройств Canon imageRUNNER ADVANCE DX серий C3700. Ключевые особенности: Сканирование многостраничных документов, Автоматическое устройство подачи на 100 листов, Сканирование до 70 стр/мин (одностороннее, 300 DPI) и 35 стр/мин (двустороннее, 300 DPI)
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
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Бренд
CANON
Тип товара
Автоподатчики
Особенности
двусторонний реверсивный
Страна производитель
Китай
Автоподатчик оригиналов Canon DADF-BA1 (3813C001) для устройств Canon imageRUNNER ADVANCE DX серий C3700. Ключевые особенности: Сканирование многостраничных документов, Автоматическое устройство подачи на 100 листов, Сканирование до 70 стр/мин (одностороннее, 300 DPI) и 35 стр/мин (двустороннее, 300 DPI)
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Автоподатчик оригиналов Canon DADF-BA1 (для iR-ADV DX C37xx) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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