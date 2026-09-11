Сервисный комплект MK-3170 для P3050dn/P3055dn/P3060dn
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%26 600 руб. 46 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588342
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Размеры в упаковке, см
42х35х34
Вес, кг.
4.2
Описание товара Сервисный комплект MK-3170 для P3050dn/P3055dn/P3060dn
Kyocera MK-3170 - 1702T68NL0 сервисный набор (1702T68NL0) (оригинал) для Kyocera P3050dn, P3055dn, P3060dn
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Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Kyocera MK-3170 - 1702T68NL0 сервисный набор (1702T68NL0) (оригинал) для Kyocera P3050dn, P3055dn, P3060dn
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
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