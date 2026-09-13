Тумба Kyocera CB-7211M (870LD00143) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
тубма
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722966
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип устройства
тубма
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Цвет
черный
Особенности
598 x 691 x 306,3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х67х32
Вес, кг.
17
Описание товара Тумба Kyocera CB-7211M (870LD00143) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Тубма Kyocera — незаменимая опция для вашего МФУ или принтера этой марки. Полная совместимость с устройствами Kyocera обеспечивает легкую интеграцию и стабильную работу без лишних настроек. Установите тубму и работайте без лишних пауз — всё для вашей продуктивности.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kyocera
Тип устройства
тубма
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci
Цвет
черный
Особенности
598 x 691 x 306,3
Страна производитель
Китай
Тубма Kyocera — незаменимая опция для вашего МФУ или принтера этой марки. Полная совместимость с устройствами Kyocera обеспечивает легкую интеграцию и стабильную работу без лишних настроек. Установите тубму и работайте без лишних пауз — всё для вашей продуктивности.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Тумба Kyocera CB-7211M (870LD00143) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Тумба Kyocera CB-7211M (870LD00143) для TASKalfa 5004i/6004i/7004i/2554ci/3554ci/4054ci/5054ci/6054ci/7054ci