Осветитель светодиодный Godox UL60
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Осветитель светодиодный Godox UL60
Основанный на той же особенной конструкции безвентиляторного охлаждения, что и UL150, UL60 представляет собой светодиодный источник постоянного света мощностью 60 Вт, который имеет портативные размеры, сбалансированную по дневному свету цветовую температуру и предлагает еще больше возможностей для реализации всего творческого потенциала. Благодаря 100% бесшумной работе осветитель соответствует требуемым условиям для записи звука без какого-либо постороннего шума и может использоваться для съемки интервью, прямых эфиров, телевещания, кинематографии и любых других сфер видеопроизводства, где необходима тишина на площадке. Специально разработанное осветительное оборудование поможет повысить качество видеосъемки. Благодаря безвентиляторной конструкции, UL60 обеспечивает очень тихую среду, гарантируя запись кристально чистого звука, даже при максимальной мощности освещения. Благодаря высоким показателям индекса CRI 96 и TLCI 97, осветитель обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу. Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, UL60 имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, предоставляя еще больше творческих возможностей. В дополнение к настройке непосредственно с помощью блока управления, осветитель поддерживает управление по стандарту DMX512. Также параметры можно настроить по беспроводной связи с помощью пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается отдельно) или со смартфона по Bluetooth с установленным приложением Godox Light. Осветитель можно использовать совместно с широким ассортиментом светоформирующих насадок с байонетом Bowens.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox UL60