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Осветитель светодиодный Godox UL60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox UL60

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Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 7
Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 8
Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, рефлектор, блок управления, кабель питания, кабельуправления, защитная крышка-колпак
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox UL60 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486607
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, рефлектор, блок управления, кабель питания, кабельуправления, защитная крышка-колпак
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
22,5х11,9х26,3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х24
Вес, кг.
5

Описание товара Осветитель светодиодный Godox UL60

Основанный на той же особенной конструкции безвентиляторного охлаждения, что и UL150, UL60 представляет собой светодиодный источник постоянного света мощностью 60 Вт, который имеет портативные размеры, сбалансированную по дневному свету цветовую температуру и предлагает еще больше возможностей для реализации всего творческого потенциала. Благодаря 100% бесшумной работе осветитель соответствует требуемым условиям для записи звука без какого-либо постороннего шума и может использоваться для съемки интервью, прямых эфиров, телевещания, кинематографии и любых других сфер видеопроизводства, где необходима тишина на площадке. Специально разработанное осветительное оборудование поможет повысить качество видеосъемки. Благодаря безвентиляторной конструкции, UL60 обеспечивает очень тихую среду, гарантируя запись кристально чистого звука, даже при максимальной мощности освещения. Благодаря высоким показателям индекса CRI 96 и TLCI 97, осветитель обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу. Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, UL60 имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, предоставляя еще больше творческих возможностей. В дополнение к настройке непосредственно с помощью блока управления, осветитель поддерживает управление по стандарту DMX512. Также параметры можно настроить по беспроводной связи с помощью пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается отдельно) или со смартфона по Bluetooth с установленным приложением Godox Light. Осветитель можно использовать совместно с широким ассортиментом светоформирующих насадок с байонетом Bowens.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox UL60




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, рефлектор, блок управления, кабель питания, кабельуправления, защитная крышка-колпак
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
22,5х11,9х26,3
Страна производитель
Китай
Описание
Основанный на той же особенной конструкции безвентиляторного охлаждения, что и UL150, UL60 представляет собой светодиодный источник постоянного света мощностью 60 Вт, который имеет портативные размеры, сбалансированную по дневному свету цветовую температуру и предлагает еще больше возможностей для реализации всего творческого потенциала. Благодаря 100% бесшумной работе осветитель соответствует требуемым условиям для записи звука без какого-либо постороннего шума и может использоваться для съемки интервью, прямых эфиров, телевещания, кинематографии и любых других сфер видеопроизводства, где необходима тишина на площадке. Специально разработанное осветительное оборудование поможет повысить качество видеосъемки. Благодаря безвентиляторной конструкции, UL60 обеспечивает очень тихую среду, гарантируя запись кристально чистого звука, даже при максимальной мощности освещения. Благодаря высоким показателям индекса CRI 96 и TLCI 97, осветитель обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу. Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, UL60 имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, предоставляя еще больше творческих возможностей. В дополнение к настройке непосредственно с помощью блока управления, осветитель поддерживает управление по стандарту DMX512. Также параметры можно настроить по беспроводной связи с помощью пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается отдельно) или со смартфона по Bluetooth с установленным приложением Godox Light. Осветитель можно использовать совместно с широким ассортиментом светоформирующих насадок с байонетом Bowens.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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