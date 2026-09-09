Осветитель светодиодный Godox SLB60W аккумуляторный
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231345
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
24.6х12х12.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х21
Вес, кг.
3.2
Описание товара Осветитель светодиодный Godox SLB60W аккумуляторный
Предназначен для съемки в полевых условиях без доступа к сети переменного тока. Godox SLB60W представляет собой компактный и легкий светодиодный осветитель с питанием от аккумуляторной батареи.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
24.6х12х12.6
Страна производитель
Китай
Предназначен для съемки в полевых условиях без доступа к сети переменного тока. Godox SLB60W представляет собой компактный и легкий светодиодный осветитель с питанием от аккумуляторной батареи.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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