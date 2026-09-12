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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi

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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2800К-6500K
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700627
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2800К-6500K
Габаритные размеры, см
23.1х15.6х23.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х21
Вес, кг.
4.6

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi

Светодиодный светильник LA300Bi c регулируемой яркостью и цветовой температурой и встроенным пультом управления предназначен для освещения интервью, прямых трансляций, съемки видеороликов, натюрмортов и студийных съемок.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300Bi




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2800К-6500K
Габаритные размеры, см
23.1х15.6х23.8
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный светильник LA300Bi c регулируемой яркостью и цветовой температурой и встроенным пультом управления предназначен для освещения интервью, прямых трансляций, съемки видеороликов, натюрмортов и студийных съемок.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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