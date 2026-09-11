Осветитель светодиодный Godox VL150 (без пульта)
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox VL150 контроллер, сетевой адаптер, кабель питания, рефлектор Bowens, защитная крышка, сумка для переноски, руководство по эксплуатации
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600±200 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522455
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox VL150 контроллер, сетевой адаптер, кабель питания, рефлектор Bowens, защитная крышка, сумка для переноски, руководство по эксплуатации
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600±200 K
Габаритные размеры, см
30х14x18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х30х22
Вес, г.
500
Описание товара Осветитель светодиодный Godox VL150 (без пульта)
Светодиодные осветители Godox серии VL это легкие и компактные источники постоянного света с тремя вариантами мощности на выбор: VL300, VL200 и VL150. Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox VL150 контроллер, сетевой адаптер, кабель питания, рефлектор Bowens, защитная крышка, сумка для переноски, руководство по эксплуатации
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600±200 K
Габаритные размеры, см
30х14x18
Страна производитель
Китай
Светодиодные осветители Godox серии VL это легкие и компактные источники постоянного света с тремя вариантами мощности на выбор: VL300, VL200 и VL150. Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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