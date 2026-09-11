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Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта)

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Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 1
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 2
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 3
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 4
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 5
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 6
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 7
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox FV150x1, шнур питанияx1, стандартный отражательx1, крышка лампы EV150x1
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 К
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512759
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox FV150x1, шнур питанияx1, стандартный отражательx1, крышка лампы EV150x1
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
34x20x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х22
Вес, кг.
4.3

Описание товара Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта)

Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта)




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox FV150x1, шнур питанияx1, стандартный отражательx1, крышка лампы EV150x1
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
34x20x16
Страна производитель
Китай
Описание
Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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