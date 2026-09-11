Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150Bi
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150Bi x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558633
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150Bi x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х21
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150Bi
Осветитель Godox LITEMONS LA150Bi – яркий и компактный светодиодный источник света с круглой COB-матрицей, выдающий световой поток общей мощностью до 190Вт (bi-color, светодиоды «холодного» белого и «теплого» белого света). Помимо осветителя LITEMONS LA150Bi, бюджетная линейка осветителей LITEMONS пополнилась моделями сбалансированного дневного света Godox LITEMONS LA150D / Godox LITEMONS LA200D и еще одной биколорной моделью Godox LITEMONS LA200Bi.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150Bi x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Осветитель Godox LITEMONS LA150Bi – яркий и компактный светодиодный источник света с круглой COB-матрицей, выдающий световой поток общей мощностью до 190Вт (bi-color, светодиоды «холодного» белого и «теплого» белого света). Помимо осветителя LITEMONS LA150Bi, бюджетная линейка осветителей LITEMONS пополнилась моделями сбалансированного дневного света Godox LITEMONS LA150D / Godox LITEMONS LA200D и еще одной биколорной моделью Godox LITEMONS LA200Bi.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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