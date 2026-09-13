Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий
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Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Гибкий светодиодный осветитель, Питающий блок, Сетевой адаптер, Кабель, Складной держатель X-mount, Кронштейн, Пульт дистанционного управления RC-A5 Крепеж Сумка
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
3300
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
3300–5600 (±200) К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722412
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Характеристики
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Гибкий светодиодный осветитель, Питающий блок, Сетевой адаптер, Кабель, Складной держатель X-mount, Кронштейн, Пульт дистанционного управления RC-A5 Крепеж Сумка
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
3300
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
3300–5600 (±200) К
Габаритные размеры, см
40х60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х20
Вес, кг.
7.8
Описание товара Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий
Гибкий светодиодный осветитель, bi-color, 100 Вт, регулируемая цветовая температура 3300–5600 (±200) К, TLCI > 98, CRI > 96, освещенность 3300 лк, регулирование мощности 10–100%, дистанционное управление (пульт RC-A5 в комплекте) или со смартфона через мобильное приложение, складной держатель, сумка.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Гибкий светодиодный осветитель, Питающий блок, Сетевой адаптер, Кабель, Складной держатель X-mount, Кронштейн, Пульт дистанционного управления RC-A5 Крепеж Сумка
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
3300
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
3300–5600 (±200) К
Габаритные размеры, см
40х60 см
Страна производитель
Китай
Гибкий светодиодный осветитель, bi-color, 100 Вт, регулируемая цветовая температура 3300–5600 (±200) К, TLCI > 98, CRI > 96, освещенность 3300 лк, регулирование мощности 10–100%, дистанционное управление (пульт RC-A5 в комплекте) или со смартфона через мобильное приложение, складной держатель, сумка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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