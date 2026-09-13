Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 1
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 2
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 3
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 4
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 5
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 6
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 7
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 8
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 9
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 10
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 11
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 12
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 13
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 14
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 15
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 16
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 17
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 18
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 19
Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Гибкий светодиодный осветитель, Питающий блок, Сетевой адаптер, Кабель, Складной держатель X-mount, Кронштейн, Пульт дистанционного управления RC-A5 Крепеж Сумка
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
3300
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
3300–5600 (±200) К
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 15
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 16
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 17
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 18
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 19
  • Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722412
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Гибкий светодиодный осветитель, Питающий блок, Сетевой адаптер, Кабель, Складной держатель X-mount, Кронштейн, Пульт дистанционного управления RC-A5 Крепеж Сумка
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
3300
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
3300–5600 (±200) К
Габаритные размеры, см
40х60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х20
Вес, кг.
7.8

Описание товара Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий

Гибкий светодиодный осветитель, bi-color, 100 Вт, регулируемая цветовая температура 3300–5600 (±200) К, TLCI > 98, CRI > 96, освещенность 3300 лк, регулирование мощности 10–100%, дистанционное управление (пульт RC-A5 в комплекте) или со смартфона через мобильное приложение, складной держатель, сумка.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Гибкий светодиодный осветитель, Питающий блок, Сетевой адаптер, Кабель, Складной держатель X-mount, Кронштейн, Пульт дистанционного управления RC-A5 Крепеж Сумка
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
3300
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
3300–5600 (±200) К
Габаритные размеры, см
40х60 см
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий светодиодный осветитель, bi-color, 100 Вт, регулируемая цветовая температура 3300–5600 (±200) К, TLCI > 98, CRI > 96, освещенность 3300 лк, регулирование мощности 10–100%, дистанционное управление (пульт RC-A5 в комплекте) или со смартфона через мобильное приложение, складной держатель, сумка.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox FL100R K1 гибкий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...