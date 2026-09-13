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Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109)

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Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 1
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 2
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 3
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 4
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 5
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 6
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 7
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 8
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 9
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 10
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 11
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 12
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 13
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 14
Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 1
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 2
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 3
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 4
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 5
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 6
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 7
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 8
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 9
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 10
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 11
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 12
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 13
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 14
  • Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710852
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х17
Вес, кг.
3.8

Описание товара Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109)

Легкий и мощный источник G200 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G200, имея мощность 200 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G200 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 300 Вт. При весе 1 кг он представляет собой идеальное решение для эффективной организации съемочного процесса.

Отзывы о товаре Осветитель Zhiyun Molus G200 (PL109)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и мощный источник G200 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G200, имея мощность 200 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G200 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 300 Вт. При весе 1 кг он представляет собой идеальное решение для эффективной организации съемочного процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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