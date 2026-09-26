Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105)
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Характеристики
Описание товара Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105)
MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке, имея вес всего 385 г и обеспечивающий высокую выходную мощность 100 Вт, а также простую и эффективную настройку параметров. *Батарейная рукоятка X100 входит только в комплекты поставки COMBO и PRO. X100 может работать от батарейной рукоятки в течение 30 минут при выходной мощности 100 Вт. (Данные получены в результате внутренних экспериментов лаборатории ZHIYUN при цветовой температуре 6300K и яркости 100%.).Цветовую температуру MOLUS X100 можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ?95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ?97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Ни один COB-источник света еще так не выглядел. Тонкий и компактный корпус, выполненный в стиле «винтаж», сочетает в себе красоту и практичность. MOLUS X100 использует запатентованную технологию электропитания для обеспечения выходной мощности 100 Вт, предлагая 3 варианта электропитания. Съемная батарейная рукоятка повышает мобильность Основные характеристики: • Освещенность 3881 люкс на пике (без рефлектора), 17317 люкс с рефлектором ZHIYUN Mini Reflector (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 4300 К и яркостью 100%.) • Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 100 Вт без строба • Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+* • Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев – съемку портретов, коммерческие съемки, фотоснимки, ТВ-шоу, короткие видеоролики и интервью, позволяя полностью раскрыть творческий потенциал с помощью различных инструментов, а также аксессуаров с байонетом Bowens • Возможность удаленного управления по Bluetooth
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Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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