Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 250RGB
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2700-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2700-6500K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х20
Вес, кг.
4.6
Описание товара Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 250RGB
Светодиодный моноблок Studio LED 250RGB c чрезвычайно ярким COB DRGB светодиодом с отличной цветопередачей подходит как для фото, так и для видеосъемки в студии. Осветитель имеет режимы работы ССТ с цветовой температурой 2700К–6500K, HSI для более чем 36 000 цветов и 20 специальных световых эффектов FX, а также бесшумный режим работы для съемки видео. Кроме того, поддерживает разные способы дистанционного управления, включая мобильное приложение, DMX и радио 2.4G.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
2700-6500K
Страна производитель
Китай
Светодиодный моноблок Studio LED 250RGB c чрезвычайно ярким COB DRGB светодиодом с отличной цветопередачей подходит как для фото, так и для видеосъемки в студии. Осветитель имеет режимы работы ССТ с цветовой температурой 2700К–6500K, HSI для более чем 36 000 цветов и 20 специальных световых эффектов FX, а также бесшумный режим работы для съемки видео. Кроме того, поддерживает разные способы дистанционного управления, включая мобильное приложение, DMX и радио 2.4G.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 250RGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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