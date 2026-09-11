Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M471A2G43AB2-CWE)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти подойдет пользователям, которые хотят выполнить доступный и надежный апгрейд своего ноутбука или компактного компьютера. Он закрывает потребности в увеличении оперативной памяти для комфортной многозадачности — работы с большим количеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже нетребовательными играми. Для профессиональных задач вроде видеомонтажа или 3D-рендеринга одного такого модуля может оказаться недостаточно, но он станет отличной основой для создания двухканальной конфигурации суммарным объемом 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который стал преемником DDR3 и предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность. Ключевая особенность данной модели — форм-фактор SO-DIMM, что означает ее предназначение исключительно для ноутбуков, компактных настольных ПК (NUC, мини-ПК) и материнских плат формата mini-ITX. Установить такую планку в стандартный слот DIMM на полноразмерной материнской плате для настольного ПК физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 16 ГБ, что для большинства современных ноутбуков является оптимальным вариантом, обеспечивающим запас для работы. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является сбалансированным и производительным значением. Такая скорость положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в играх, особенно если используется в паре со вторым идентичным модулем в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CAS Latency (CL), как правило, оптимизированы производителем для стабильной работы на заявленной частоте при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Важно понимать, что многие ноутбуки и готовые системы не поддерживают ручной разгон или профили XMP/EXPO, поэтому память будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживают процессор и чипсет конкретного устройства, часто это 2933 МГц или 3200 МГц.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM под память DDR4. Это включает в себя платформы Intel (процессоры не ниже 6-го поколения Core и новее) и AMD (процессоры Ryzen серий 2000, 3000, 4000, 5000 и новее для мобильных решений). Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего ноутбука на предмет максимально поддерживаемого объема на слот, максимальной частоты и наличия свободного слота для апгрейда.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM компактном формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение модуля при штатной работе невелико. Отсутствие массивного радиатора исключает любые возможные проблемы с физической установкой в тесном корпусе ноутбука. Подсветка (RGB) также не предусмотрена, что соответствует корпоративному и практичному стилю бренда Samsung.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который может существенно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй такой же модуль и установить его в парный слот. Рекомендуется использовать планки одинакового объема, частоты и от одного производителя для достижения максимальной стабильности. Дальнейшее расширение возможно до общего предела, заложенного производителем вашего ноутбука.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — это форм-фактор SO-DIMM: модуль не подойдет для обычных настольных компьютеров. Также важно помнить, что итоговая рабочая частота в ноутбуке зависит от процессора и версии BIOS, и она может быть ниже заявленных 3200 МГц. При добавлении памяти к уже установленной возможно возникновение нестабильности, если модули имеют разные характеристики. Оптимально этот модуль подойдет для апгрейда относительно современных ноутбуков, где 16 ГБ на слот является поддерживаемым объемом, а для сборки новой системы стоит рассмотреть покупку сразу комплекта из двух одинаковых планок.