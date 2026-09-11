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Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH

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Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 1
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 2
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 3
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 4
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 5
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 6
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 7
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 8
Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 1
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 2
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 3
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 4
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 5
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 6
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 7
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 8
  • Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478865
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Миксер
Размеры в упаковке, см
43х35х28
Вес, кг.
4.3

Описание товара Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH

Элегантный планетарный мощный миксер с пятилитровой металлической чашей и тремя насадками. Крышка чаши с дозатором защищает от разбрызгивания при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты во время работы.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Миксер
Описание
Элегантный планетарный мощный миксер с пятилитровой металлической чашей и тремя насадками. Крышка чаши с дозатором защищает от разбрызгивания при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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