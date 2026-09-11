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Лопата штыковая СибрТех 61614 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая СибрТех 61614

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Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 1
Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 2
Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 3
Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 4
Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 5
Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 1
  • Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 2
  • Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 3
  • Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 4
  • Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 5
  • Лопата штыковая СибрТех 61614 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478515
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
185
Общая длина, см
81
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.2х0.1
Вес, кг.
1.5

Описание товара Лопата штыковая СибрТех 61614

Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61614 размером 185 х 275 х 810 мм пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ. С ее помощью можно перекопать и взрыхлить землю, выкопать яму, произвести погрузку сыпучих материалов. Загнутая верхняя кромка рабочей части способствует легкому проникновению в грунт, поэтому лопатой удобно работать.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из очень упругой борсодержащей стали RUUKKI, поэтому даже при сгибании оно возвращает первоначальную форму.
  • Клиновидная форма рабочей части придает лопате прочность на изгиб.
  • Благодаря закалке полотно обладает высокой твердостью, а следовательно и ресурсом.
  • Цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность и надежность лопаты.
  • Черенок и полотно покрыты порошковой эмалью, таким образом достигается высокая коррозийная стойкость лопаты.
  • Пластиковая рукоятка повышает удобство работы, особенно при погрузке материалов.
  • Надежность фиксации черенка обеспечивается за счет двойного крепления — сварное соединение усилено заклепками.
  • Небольшая длина лопаты 810 мм позволяет работать в ограниченном пространстве, например, в теплице и транспортировать лопату в багажнике автомобиля.

Отзывы о товаре Лопата штыковая СибрТех 61614




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
185
Общая длина, см
81
Страна производитель
Россия
Описание

Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61614 размером 185 х 275 х 810 мм пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ. С ее помощью можно перекопать и взрыхлить землю, выкопать яму, произвести погрузку сыпучих материалов. Загнутая верхняя кромка рабочей части способствует легкому проникновению в грунт, поэтому лопатой удобно работать.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из очень упругой борсодержащей стали RUUKKI, поэтому даже при сгибании оно возвращает первоначальную форму.
  • Клиновидная форма рабочей части придает лопате прочность на изгиб.
  • Благодаря закалке полотно обладает высокой твердостью, а следовательно и ресурсом.
  • Цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность и надежность лопаты.
  • Черенок и полотно покрыты порошковой эмалью, таким образом достигается высокая коррозийная стойкость лопаты.
  • Пластиковая рукоятка повышает удобство работы, особенно при погрузке материалов.
  • Надежность фиксации черенка обеспечивается за счет двойного крепления — сварное соединение усилено заклепками.
  • Небольшая длина лопаты 810 мм позволяет работать в ограниченном пространстве, например, в теплице и транспортировать лопату в багажнике автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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