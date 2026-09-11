Лопата штыковая СибрТех 61611
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лопата штыковая СибрТех 61611
Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61611 размером 185 х 280 х 1190 мм пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ. С ее помощью можно перекопать и взрыхлить землю, выкопать яму, произвести погрузку сыпучих материалов. Загнутая верхняя кромка рабочей части способствует легкому проникновению в грунт, поэтому лопатой удобно работать.
Преимущества
- Полотно изготовлено из очень упругой борсодержащей стали RUUKKI, поэтому даже при сгибании оно возвращает первоначальную форму.
- Клиновидная форма рабочей части придает лопате прочность на изгиб.
- Благодаря закалке полотно обладает высокой твердостью, а следовательно и ресурсом.
- Цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность и надежность лопаты.
- Черенок и полотно покрыты порошковой эмалью, таким образом достигается высокая коррозийная стойкость лопаты.
- Пластиковая рукоятка повышает удобство работы, особенно при погрузке материалов.
- Надежность фиксации черенка обеспечивается за счет двойного крепления — сварное соединение усилено заклепками.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитЛопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 460х335х1300 мм, металлоп...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитЛопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828,...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитШтыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый че...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСовковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый че...
-
В наличииЦена 1 280 руб. 1 311 руб.320 руб. в СплитЛопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитЛопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитЛопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планк...
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитШтыковая лопата ЗУБР Артель-НС 39407_z01, 120 см, алюминиевый из...
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 365х450х1355 мм, алюминие...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлоп...
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной...
Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61611 размером 185 х 280 х 1190 мм пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ. С ее помощью можно перекопать и взрыхлить землю, выкопать яму, произвести погрузку сыпучих материалов. Загнутая верхняя кромка рабочей части способствует легкому проникновению в грунт, поэтому лопатой удобно работать.
Преимущества
- Полотно изготовлено из очень упругой борсодержащей стали RUUKKI, поэтому даже при сгибании оно возвращает первоначальную форму.
- Клиновидная форма рабочей части придает лопате прочность на изгиб.
- Благодаря закалке полотно обладает высокой твердостью, а следовательно и ресурсом.
- Цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность и надежность лопаты.
- Черенок и полотно покрыты порошковой эмалью, таким образом достигается высокая коррозийная стойкость лопаты.
- Пластиковая рукоятка повышает удобство работы, особенно при погрузке материалов.
- Надежность фиксации черенка обеспечивается за счет двойного крепления — сварное соединение усилено заклепками.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата штыковая СибрТех 61611