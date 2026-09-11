Лопата снеговая ЗУБР АЛЯСКА 500мм пластиковая с алюминиевой планкой, деревянный черенок, V-ручка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лопата снеговая ЗУБР АЛЯСКА 500мм пластиковая с алюминиевой планкой, деревянный черенок, V-ручка
Снеговая лопата ЗУБР используется для очистки территорий от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Прочный черенок из твёрдой древесины высокого качества и пластиковая D-образная рукоятка обеспечивают удобную работу и многолетнее использование. Морозоустойчивый ударопрочный пластик обеспечивает долгий срок службы изделия. Алюминиевая окантовка рабочей кромки имеет лёгкий вес, не ржавеет и защищает пластик от повреждений. Деревянный черенок высшего сорта имеет эргономичную пластиковую рукоятку, снижающую утомляемость во время работы.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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