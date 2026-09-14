Top.Mail.Ru
Ламинатор Office Kit L3215 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ламинатор Office Kit L3215

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ламинатор Office Kit L3215 - фото 1
Ламинатор Office Kit L3215 - фото 2
Ламинатор Office Kit L3215 - фото 3
Ламинатор Office Kit L3215 - фото 4
Ламинатор Office Kit L3215 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор Office Kit L3215 - фото 1
  • Ламинатор Office Kit L3215 - фото 2
  • Ламинатор Office Kit L3215 - фото 3
  • Ламинатор Office Kit L3215 - фото 4
  • Ламинатор Office Kit L3215 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ламинатор Office Kit L3215
3 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Office Kit
Тип товара
Ламинаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Ламинатор Office Kit L3215

Ламинатор Office Kit L3215 предназначен для мини-типографий, офисов и государственных учреждений. За счет наличия светового индикатора работы отличается практичностью. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. Ламинатор оснащен функцией разжима валов, что позволяет легко извлекать документ в случае застревания.

Отзывы о товаре Ламинатор Office Kit L3215




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Office Kit
Тип товара
Ламинаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Ламинатор Office Kit L3215 предназначен для мини-типографий, офисов и государственных учреждений. За счет наличия светового индикатора работы отличается практичностью. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. Ламинатор оснащен функцией разжима валов, что позволяет легко извлекать документ в случае застревания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ламинатор Office Kit L3215 - по цене 3070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...