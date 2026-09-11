Компрессор Hyundai HYC 1406S
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Характеристики
Описание товара Компрессор Hyundai HYC 1406S
Компрессоры HYUNDAI представляют собой надежные и эффективные устройства для различных задач подачи сжатого воздуха. Модель весом 14,2 кг оснащена ресивером объемом 6 литров, что делает ее компактной и удобно переносимой. Одна из ключевых особенностей этого компрессора – безмасляная технология, обеспечивающая чистоту выходного воздуха и снижающая необходимость в частом обслуживании. Производительность компрессора составляет 140 литров в минуту, что позволяет быстро и качественно выполнять множество бытовых и профессиональных задач. Максимальное давление в 8 Бар обеспечивает универсальность использования, позволяя применять компрессор в различных областях, от накачивания шин до работы с легкими пневмоинструментами. Бренд Hyundai известен своим качеством и надежностью, и этот компрессор не является исключением. Прочный корпус и надежные компоненты гарантируют долгий срок службы и высокие эксплуатационные характеристики. Этот компрессор станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание компактности и мощности в одном устройстве.
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