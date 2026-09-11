Кухоная машина Hottek HT-977-005
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Характеристики
Описание товара Кухоная машина Hottek HT-977-005
Кухонная машина HT-977-005 способна выполнить такие задачи, как взбивание, перемешивание, замешивание быстро и с качественным результатом. Достаточно заполнить чашу ингредиентами и включить прибор. Возможно приготовить тесто любой консистенции, ведь благодаря планетарному вращению венчик совершает такие движения, которые захватывают каждый уголок в чаше, и не позволяют оставлять непромешанные комки. Можно взбить даже одно яйцо! Модель оснащена чашей из высококачественной легированной стали объёмом 5л, 6 скоростями, 3 насадками (венчик для взбивания, насадка для смешивания и крюк для замеса теста). А ещё здесь есть индикация включения. Удобство в использовании так же создаёт защитная крышка с окошком: добавляйте ингредиенты, не выключая прибор! Прорезиненные ножки с присосками обеспечивают устойчивость во время работы. Ещё один плюс в использовании кухонной машины - это экономия времени, прибор работает самостоятельно, его не нужно держать в руках, в это время хозяйка может заняться другими делами.
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Теги товара: без мясорубки
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Теги товара: без мясорубки
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