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Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный

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Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 1
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 2
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 3
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 4
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 5
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 6
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 7
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 8
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 9
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 10
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 11
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 12
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 13
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 14
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 15
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 16
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 17
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 18
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 19
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Тип устройства
планетарный миксер
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
5 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 1
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 2
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 3
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 4
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 5
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 6
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 7
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 8
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 9
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 10
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 11
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 12
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 13
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 14
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 15
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 16
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 17
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 18
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 19
  • Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704132
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонные комбайны
Тип устройства
планетарный миксер
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х43
Вес, кг.
5.85

Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный

Справиться практически с любой кулинарной задачей способна кухонная машина VT-1431 с максимальной мощностью 900 Вт. В комплект с прибором входят три основные насадки, предназначенные для смешивания, взбивания и замешивания теста. Благодаря технологии планетарного вращения, они обрабатывают весь объем чаши из нержавеющей стали емкостью 5 л, гарантируя получение пышного крема или гладкого теста однородной консистенции. В приборе имеется 7 скоростей, которые переключатся механически. Особому комфорту в использовании кухонной машины способствуют прорезиненные нескользящие ножки, а также прозрачная крышка для чаши с окошком для добавления ингредиентов непосредственно в процессе обработки продуктов. Купить кухонную машину VT-1431 — значит, получить возможность легко и просто создавать у себя дома самые разнообразные кондитерские шедевры.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонные комбайны
Тип устройства
планетарный миксер
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Справиться практически с любой кулинарной задачей способна кухонная машина VT-1431 с максимальной мощностью 900 Вт. В комплект с прибором входят три основные насадки, предназначенные для смешивания, взбивания и замешивания теста. Благодаря технологии планетарного вращения, они обрабатывают весь объем чаши из нержавеющей стали емкостью 5 л, гарантируя получение пышного крема или гладкого теста однородной консистенции. В приборе имеется 7 скоростей, которые переключатся механически. Особому комфорту в использовании кухонной машины способствуют прорезиненные нескользящие ножки, а также прозрачная крышка для чаши с окошком для добавления ингредиентов непосредственно в процессе обработки продуктов. Купить кухонную машину VT-1431 — значит, получить возможность легко и просто создавать у себя дома самые разнообразные кондитерские шедевры.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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