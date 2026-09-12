Кухонный комбайн Белвар ЭТБ-3

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Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664533
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Дарим вам возможность превратить вашу кухню в настоящую кулинарную симфонию с кухонным комбайном Белвар ЭТБ-3! Эта электрошинковка-терка станет вашим верным помощником, готовым воплотить ваши кулинарные фантазии в реальность. В комплекте с кухонным комбайном вы найдете 3 многофункциональных диска для шинкования 2-в-1. С ними вы сможете создать на своей кухне истинное волшебство. Независимо от того, нужно ли вам крупное, среднее или мелкое шинкование овощей, нарезка крупными или мелкими ломтиками, истирание картофеля для драников или нарезка картофеля брусками для аппетитной картошки фри — эти диски готовы исполнить все ваши желания на кухне. И конечно, не забываем про то, что наш комбайн кухонный Белвар ЭТБ-3 создан с душой и старанием в Беларуси. Проверенное белорусское качество электрической шинковки-терки — это не просто слова, а залог надежности и долговечности каждого элемента. Именно поэтому он завоевал популярность среди домашних «шеф-поваров» и любителей готовить. Каждое блюдо станет настоящим шедевром, а ваша кухня превратится в настоящий гастрономический рай.
Дарим вам возможность превратить вашу кухню в настоящую кулинарную симфонию с кухонным комбайном Белвар ЭТБ-3! Эта электрошинковка-терка станет вашим верным помощником, готовым воплотить ваши кулинарные фантазии в реальность. В комплекте с кухонным комбайном вы найдете 3 многофункциональных диска для шинкования 2-в-1. С ними вы сможете создать на своей кухне истинное волшебство. Независимо от того, нужно ли вам крупное, среднее или мелкое шинкование овощей, нарезка крупными или мелкими ломтиками, истирание картофеля для драников или нарезка картофеля брусками для аппетитной картошки фри — эти диски готовы исполнить все ваши желания на кухне. И конечно, не забываем про то, что наш комбайн кухонный Белвар ЭТБ-3 создан с душой и старанием в Беларуси. Проверенное белорусское качество электрической шинковки-терки — это не просто слова, а залог надежности и долговечности каждого элемента. Именно поэтому он завоевал популярность среди домашних «шеф-поваров» и любителей готовить. Каждое блюдо станет настоящим шедевром, а ваша кухня превратится в настоящий гастрономический рай.
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