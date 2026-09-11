Триммер электрический Huter GET-24
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Huter GET-24
Для расчистки от травы дачных, садовых, огородных участков можно использовать триммер электрический HUTER GET-24. Он оснащен неразборной прямой штангой. Функционирует триммер от электродвигателя мощностью 350 Вт. В качестве режущего инструмента используется леска диаметром 1.2 мм. Оснащен триммер ручной косильной катушкой, диаметр круга стрижки составляет 24 см. Триммер электрический HUTER GET-24 имеет нижнее расположение двигателя. Рукоять имеет эргономичную Т-образную форму, предохраняющую от преждевременного утомления мышц, обеспечивающую надежное удержание инструмента. Уровень шума составляет 92 дБ. Триммер прост и удобен в эксплуатации.
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