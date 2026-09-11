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Триммер электрический Huter GET-24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Huter GET-24

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Триммер электрический Huter GET-24 - фото 1
Триммер электрический Huter GET-24 - фото 2
Триммер электрический Huter GET-24 - фото 3
Триммер электрический Huter GET-24 - фото 4
Триммер электрический Huter GET-24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
  • Триммер электрический Huter GET-24 - фото 1
  • Триммер электрический Huter GET-24 - фото 2
  • Триммер электрический Huter GET-24 - фото 3
  • Триммер электрический Huter GET-24 - фото 4
  • Триммер электрический Huter GET-24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475484
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер электрический
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
1.5

Описание товара Триммер электрический Huter GET-24

Для расчистки от травы дачных, садовых, огородных участков можно использовать триммер электрический HUTER GET-24. Он оснащен неразборной прямой штангой. Функционирует триммер от электродвигателя мощностью 350 Вт. В качестве режущего инструмента используется леска диаметром 1.2 мм. Оснащен триммер ручной косильной катушкой, диаметр круга стрижки составляет 24 см. Триммер электрический HUTER GET-24 имеет нижнее расположение двигателя. Рукоять имеет эргономичную Т-образную форму, предохраняющую от преждевременного утомления мышц, обеспечивающую надежное удержание инструмента. Уровень шума составляет 92 дБ. Триммер прост и удобен в эксплуатации.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Huter GET-24




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер электрический
Описание
Для расчистки от травы дачных, садовых, огородных участков можно использовать триммер электрический HUTER GET-24. Он оснащен неразборной прямой штангой. Функционирует триммер от электродвигателя мощностью 350 Вт. В качестве режущего инструмента используется леска диаметром 1.2 мм. Оснащен триммер ручной косильной катушкой, диаметр круга стрижки составляет 24 см. Триммер электрический HUTER GET-24 имеет нижнее расположение двигателя. Рукоять имеет эргономичную Т-образную форму, предохраняющую от преждевременного утомления мышц, обеспечивающую надежное удержание инструмента. Уровень шума составляет 92 дБ. Триммер прост и удобен в эксплуатации.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


Триммер электрический Huter GET-24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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