Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23036)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23036)
Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель Decoroom имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель Decoroom, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. Отличительной особенностью смесителя Decoroom, является высокий уровень послепродажного обслуживания. Сервисные центры расположены более чем в 150 городах. На все изделия Decoroom распространяется надежного сервиса. Средний срок службы 15 лет.
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