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Смеситель для раковины DECOROOM DR20 (DR20011) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины DECOROOM DR20 (DR20011)

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Смеситель для раковины DECOROOM DR20 (DR20011)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.4
Длина излива
10.7
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470731
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Высота, см
14.8
Страна бренда
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.4
Длина излива
10.7
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, кг.
1.19

Описание товара Смеситель для раковины DECOROOM DR20 (DR20011)

Смеситель для раковины DECOROOM DR20 (DR20011). Комплектация: смеситель, паспорт.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины DECOROOM DR20 (DR20011)




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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Высота, см
14.8
Страна бренда
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.4
Длина излива
10.7
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины DECOROOM DR20 (DR20011). Комплектация: смеситель, паспорт.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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