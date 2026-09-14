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Гравер электрический Зубр ЗГ-135 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гравер электрический Зубр ЗГ-135

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Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 4
Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 5
Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 6
Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Мощность
130
Тип патрона
цанговый
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от сети
  • Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 1
  • Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 2
  • Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 3
  • Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 4
  • Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 5
  • Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 6
  • Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гравер электрический Зубр ЗГ-135
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Мощность
130
Комплектация
гравер, упаковка
Тип патрона
цанговый
Кол-во скоростей работы
1
Макс. частота вращения шпинделя
35000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х10
Вес, г.
800

Описание товара Гравер электрический Зубр ЗГ-135

Электрический гравер ЗУБР ЗГ-135 помогает шлифовать, полировать, сверлить, фрезеровать и гравировать поверхности из дерева, стали, камня, плитки и т.д. Благодаря блокировке шпинделя заменить оснастку не составляет труда. Наружное расположение технического узла позволяет менять угольные щетки быстро и без использования дополнительных инструментов.



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Отзывы о товаре Гравер электрический Зубр ЗГ-135




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Мощность
130
Комплектация
гравер, упаковка
Тип патрона
цанговый
Кол-во скоростей работы
1
Макс. частота вращения шпинделя
35000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический гравер ЗУБР ЗГ-135 помогает шлифовать, полировать, сверлить, фрезеровать и гравировать поверхности из дерева, стали, камня, плитки и т.д. Благодаря блокировке шпинделя заменить оснастку не составляет труда. Наружное расположение технического узла позволяет менять угольные щетки быстро и без использования дополнительных инструментов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гравер электрический Зубр ЗГ-135 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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