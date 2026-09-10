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Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466203
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Щипцы для завивки волос Centek CT-2087 имеют эргономичную ручку, облаченную в корпус из черно-фиолетового пластика, которая удобно лежит в руке в процессе всей процедуры создания локонов. Рабочая поверхность получила керамическое покрытие, которое бережно относится к волосам в процессе их нагрева и исключает их пересушивание. Потребляемая мощность прибора не превышает 35 Вт, поэтому вы можете не бояться повреждения локонов в процессе их укладки. При этом готовность устройства к работе после его подключения к электросети равняется 120 секундам. Щипцы Centek CT-2087 оснащены механическим переключателем, при помощи которого они включаются и выключаются. Небольшой светодиодный индикатор проинформирует вас о текущем состоянии устройства. Щипцы имеют диаметр, равный 19 мм, и фиксатор прядей. Термоизолированный наконечник убережет кожу ваших рук и головы от ожогов и позволит пользоваться прибором двумя руками. Существенно продлевает срок службы устройства встроенная система защиты от перегрева.
Щипцы для завивки волос Centek CT-2087 имеют эргономичную ручку, облаченную в корпус из черно-фиолетового пластика, которая удобно лежит в руке в процессе всей процедуры создания локонов. Рабочая поверхность получила керамическое покрытие, которое бережно относится к волосам в процессе их нагрева и исключает их пересушивание. Потребляемая мощность прибора не превышает 35 Вт, поэтому вы можете не бояться повреждения локонов в процессе их укладки. При этом готовность устройства к работе после его подключения к электросети равняется 120 секундам. Щипцы Centek CT-2087 оснащены механическим переключателем, при помощи которого они включаются и выключаются. Небольшой светодиодный индикатор проинформирует вас о текущем состоянии устройства. Щипцы имеют диаметр, равный 19 мм, и фиксатор прядей. Термоизолированный наконечник убережет кожу ваших рук и головы от ожогов и позволит пользоваться прибором двумя руками. Существенно продлевает срок службы устройства встроенная система защиты от перегрева.
Щипцы Centek CT-2087 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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