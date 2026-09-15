Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный
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Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
В наличии
Код товара: 519826
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 170 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
быстрый нагрев / вращающийся шнур
Защита от перегрева
нет
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
дорожная сумка, насадки, расческа, термоперчатка
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
40 Вт
Насадки
прямая, конусная, спиральная, выпрямитель
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х9
Вес, г.
719
Описание товара Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный
Набора для укладки волос 4 в 1. Регулировка температуры от 160 град.C до 200 град.C. Керамическое покрытие. Технология PTC Heating. Термостойкая перчатка и дорожная сумка в комплекте.
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Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
быстрый нагрев / вращающийся шнур
Защита от перегрева
нет
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
дорожная сумка, насадки, расческа, термоперчатка
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
40 Вт
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Насадки
прямая, конусная, спиральная, выпрямитель
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
4
Страна производитель
Китай
Набора для укладки волос 4 в 1. Регулировка температуры от 160 град.C до 200 град.C. Керамическое покрытие. Технология PTC Heating. Термостойкая перчатка и дорожная сумка в комплекте.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2170 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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