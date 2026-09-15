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Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный

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Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 1
Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 2
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Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 4
Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 5
Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 1
  • Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 2
  • Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 3
  • Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 4
  • Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 5
  • Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный
2 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
быстрый нагрев / вращающийся шнур
Защита от перегрева
нет
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
дорожная сумка, насадки, расческа, термоперчатка
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
40 Вт
Насадки
прямая, конусная, спиральная, выпрямитель
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х9
Вес, г.
719

Описание товара Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный

Набора для укладки волос 4 в 1. Регулировка температуры от 160 град.C до 200 град.C. Керамическое покрытие. Технология PTC Heating. Термостойкая перчатка и дорожная сумка в комплекте.

Отзывы о товаре Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
быстрый нагрев / вращающийся шнур
Защита от перегрева
нет
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
дорожная сумка, насадки, расческа, термоперчатка
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
40 Вт
Развернуть
Насадки
прямая, конусная, спиральная, выпрямитель
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
4
Страна производитель
Китай
Описание
Набора для укладки волос 4 в 1. Регулировка температуры от 160 град.C до 200 град.C. Керамическое покрытие. Технология PTC Heating. Термостойкая перчатка и дорожная сумка в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультистайлер BQ HST8030 серый/черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2170 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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