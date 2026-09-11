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Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый

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Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 1
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 2
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 3
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 4
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 5
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 6
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 7
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 8
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 9
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 10
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 11
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 12
Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 1
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 2
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 3
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 4
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 5
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 6
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 7
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 8
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 9
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 10
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 11
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 12
  • Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519924
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Дополнительные функции
ионизация, вращающийся шнур
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х6
Вес, г.
400

Описание товара Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый

Ионизация. Индикатор готовности к работе. Шарнирное крепление шнура. Петля для подвешивания. Индикация включения. Теплоизолированный наконечник.

Отзывы о товаре Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Дополнительные функции
ионизация, вращающийся шнур
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Развернуть
Страна производства
Китай
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Описание
Ионизация. Индикатор готовности к работе. Шарнирное крепление шнура. Петля для подвешивания. Индикация включения. Теплоизолированный наконечник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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