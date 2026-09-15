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Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E

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Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 1
Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 2
Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 3
Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 4
Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 5
Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 6
Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 7
Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 1
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 2
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 3
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 4
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 5
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 6
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 7
  • Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691723
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х9
Вес, г.
800

Описание товара Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E

Фен щетка BaByliss AS128E - это революционное устройство для ухода за волосами, которое превращает сложный процесс укладки в простое и приятное занятие. Благодаря инновационной технологии горячего воздуха и трем профессиональным насадкам в комплекте, эта щетка позволяет добиться салонного качества укладки не выходя из дома.

Отзывы о товаре Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Фен щетка BaByliss AS128E - это революционное устройство для ухода за волосами, которое превращает сложный процесс укладки в простое и приятное занятие. Благодаря инновационной технологии горячего воздуха и трем профессиональным насадкам в комплекте, эта щетка позволяет добиться салонного качества укладки не выходя из дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы для завивки волос Babyliss AS128E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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