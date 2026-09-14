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Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight

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Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 1
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 2
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 3
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 4
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 5
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 6
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 7
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 8
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 9
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 10
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 11
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 12
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 13
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 14
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 15
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 16
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 17
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 18
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 19
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 20
Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 1
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 2
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 3
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 4
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 5
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 6
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 7
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 8
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 9
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 10
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 11
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 12
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 13
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 14
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 15
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 16
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 17
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 18
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 19
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 20
  • Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726729
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Характеристики

Бренд
Dreame
Дисплей
да
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
автоматическое отключение, подача холодного воздуха, функция выпрямления
Защита от перегрева
да
Индикация
индикатор включения/выключения
Количество режимов нагрева
7
Комплектация
футляр
Максимальная температура нагрева
160 °C
Мощность
1600 Вт
Насадки
для выпрямления
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х12
Вес, кг.
2

Описание товара Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight

Dreame AirPursue PM30 — интеллектуальный очиститель и увлажнитель воздуха. Он быстро очищает воздух на площади до 100 м? за 15 минут, эффективно удаляет пыль, аллергены, вирусы, бактерии и газы благодаря 3-слойной системе фильтрации. Устройство также увлажняет воздух методом холодного испарения без конденсата и белого налёта. Ключевая особенность — технология Enviro Detect: сенсор отслеживает перемещение пользователя и автоматически направляет поток чистого воздуха в его сторону. Управлять можно как с панели, так и через голосового ассистента.

Отзывы о товаре Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Дисплей
да
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
автоматическое отключение, подача холодного воздуха, функция выпрямления
Защита от перегрева
да
Индикация
индикатор включения/выключения
Количество режимов нагрева
7
Комплектация
футляр
Максимальная температура нагрева
160 °C
Мощность
1600 Вт
Насадки
для выпрямления
Развернуть
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame AirPursue PM30 — интеллектуальный очиститель и увлажнитель воздуха. Он быстро очищает воздух на площади до 100 м? за 15 минут, эффективно удаляет пыль, аллергены, вирусы, бактерии и газы благодаря 3-слойной системе фильтрации. Устройство также увлажняет воздух методом холодного испарения без конденсата и белого налёта. Ключевая особенность — технология Enviro Detect: сенсор отслеживает перемещение пользователя и автоматически направляет поток чистого воздуха в его сторону. Управлять можно как с панели, так и через голосового ассистента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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