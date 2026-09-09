Щипцы Starwind SHE6610 30Вт макс.темп.:40С покрытие:керамическое розовый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Максимальная температура нагрева
40 С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х5
Вес, г.
280
Описание товара Щипцы Starwind SHE6610 30Вт макс.темп.:40С покрытие:керамическое розовый/черный
Щипцы Starwind SHE6610 идеально подходит для коротких, длинных и непослушных волос. Поставляются с удобной ручкой и длинным сетевым шнуром. Легко приспосабливается к двойной электрической розетке. Starwind является крупнейшим брендом оптовых салонов в России, продукция которого также продается на мировых рынках. Продукты разработаны, спроектированы и протестированы в России и используются и одобрены в лучших салонах, отмеченных наградами.
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Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Максимальная температура нагрева
40 С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
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Страна производитель
Китай
Щипцы Starwind SHE6610 идеально подходит для коротких, длинных и непослушных волос. Поставляются с удобной ручкой и длинным сетевым шнуром. Легко приспосабливается к двойной электрической розетке. Starwind является крупнейшим брендом оптовых салонов в России, продукция которого также продается на мировых рынках. Продукты разработаны, спроектированы и протестированы в России и используются и одобрены в лучших салонах, отмеченных наградами.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Щипцы Starwind SHE6610 30Вт макс.темп.:40С покрытие:керамическое розовый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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