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Характеристики
Тип товара
Выпрямители для волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645457
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автоматическое отключение, быстрый нагрев, защита от перегрева, ионизация
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
12
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230 °C
Мощность
53 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х6
Вес, г.
517
Описание товара Выпрямитель Philips BHS510/00 Series 5000
Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Встроенный датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков. Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые. Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 C до 230 C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос. Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы. Оцените удобную настройку температуры со специальным регулировочным колесиком и LED-индикатором. Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.
автоматическое отключение, быстрый нагрев, защита от перегрева, ионизация
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
12
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230 °C
Мощность
53 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
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Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Описание
Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Встроенный датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков. Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые. Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 C до 230 C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос. Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы. Оцените удобную настройку температуры со специальным регулировочным колесиком и LED-индикатором. Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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