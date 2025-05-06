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Фен BaByliss 5344E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен BaByliss 5344E

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Фен BaByliss 5344E - фото 1
Фен BaByliss 5344E - фото 2
Фен BaByliss 5344E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
  • Фен BaByliss 5344E - фото 1
  • Фен BaByliss 5344E - фото 2
  • Фен BaByliss 5344E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 436265
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадка концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, г.
500

Описание товара Фен BaByliss 5344E

Фен для волос сделает вашу укладку идеальной благодаря высокой эффективности работы и исключительному комфорту при использовании.

Отзывы о товаре Фен BaByliss 5344E

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, дует очень сильно, даже без насадки, компактный, в поездку отличный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала исключительно как дорожный фен. Функцию выполняет, компактный, удобно складывается, лёгкий, не маркий. Волосы сушит быстро, есть переключатель напряжения.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цены и качества. Лёгкий удобный.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный фен. Качество изготовления указывает на оригинальность товара. Две скорости, холодного потока нет. На второй скорости очень горячий и мощный поток, я таким не могу сушить. Дочь пользуется только такими форматами фенов, тк они маленькие и легкие.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Дина В.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой фен в дорогу, только очень горячий
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Лаврентьева Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный , профессиональный фен Быстро сушит
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выбрали данный фен, т.к. было необходимо именно компактное устройство. Эта фирма зарекомендовала себя великолепно. Берём уже второй фен Babyliss. Первый (полноразмерный) служит уже больше десяти лет! Надеемся и этот прослужит долго. Отличный дизайн, компактность за счёт складывания ручки, мощность при небольших габаритах - это геоспоримые преимущества данного устройства!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Фен оригинальный! Это видно даже по упаковке, буклетам, пластику, шрифтам, по кабелю и работе! Отличный фен, небольших размеров, что делает его удобным для поездок и путешествий! Очень мощный для своего размера! Отличный производитель, давно заслуживший репутацию одного из лучших! Его продукцию используют профессионалы практически в каждой парикмахерской! Спасибо, доставлен целым, полностью рабочим! Я доволен, 5 звезд!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Искала маленький складной фен, чтобы брать в дорогу. Прошлый китайский сломался меньше чем через год:( этот выглядит отлично, очень мощный
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Люба К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень практичный малыш. Удобно складывать и брать с собой. Есть больший вариант, пять лет работает ни разу не подводил. Это походный но не менее мощный. Волосы-шелк после него. Спасибо производителю.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадка концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Страна производитель
Китай
Описание
Фен для волос сделает вашу укладку идеальной благодаря высокой эффективности работы и исключительному комфорту при использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, дует очень сильно, даже без насадки, компактный, в поездку отличный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала исключительно как дорожный фен. Функцию выполняет, компактный, удобно складывается, лёгкий, не маркий. Волосы сушит быстро, есть переключатель напряжения.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цены и качества. Лёгкий удобный.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный фен. Качество изготовления указывает на оригинальность товара. Две скорости, холодного потока нет. На второй скорости очень горячий и мощный поток, я таким не могу сушить. Дочь пользуется только такими форматами фенов, тк они маленькие и легкие.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Дина В.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой фен в дорогу, только очень горячий
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Лаврентьева Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный , профессиональный фен Быстро сушит
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выбрали данный фен, т.к. было необходимо именно компактное устройство. Эта фирма зарекомендовала себя великолепно. Берём уже второй фен Babyliss. Первый (полноразмерный) служит уже больше десяти лет! Надеемся и этот прослужит долго. Отличный дизайн, компактность за счёт складывания ручки, мощность при небольших габаритах - это геоспоримые преимущества данного устройства!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Фен оригинальный! Это видно даже по упаковке, буклетам, пластику, шрифтам, по кабелю и работе! Отличный фен, небольших размеров, что делает его удобным для поездок и путешествий! Очень мощный для своего размера! Отличный производитель, давно заслуживший репутацию одного из лучших! Его продукцию используют профессионалы практически в каждой парикмахерской! Спасибо, доставлен целым, полностью рабочим! Я доволен, 5 звезд!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Искала маленький складной фен, чтобы брать в дорогу. Прошлый китайский сломался меньше чем через год:( этот выглядит отлично, очень мощный
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Люба К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень практичный малыш. Удобно складывать и брать с собой. Есть больший вариант, пять лет работает ни разу не подводил. Это походный но не менее мощный. Волосы-шелк после него. Спасибо производителю.


Фен BaByliss 5344E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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